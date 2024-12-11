Орбан позвонил Путину, чтобы обсудить Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Лидеры, в том числе, обменялись мнениями по украинской проблематике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учётом своих контактов с рядом западных лидеров. Со своей стороны Владимир Путин изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта», — говорится в заявлении по итогам беседы.