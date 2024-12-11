Орбан позвонил Путину, чтобы обсудить Украину
Путин провёл телефонный разговор с премьером Венгрии Орбаном
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Лидеры, в том числе, обменялись мнениями по украинской проблематике. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учётом своих контактов с рядом западных лидеров. Со своей стороны Владимир Путин изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта», — говорится в заявлении по итогам беседы.
Также лидеры обсудили темы, касающиеся двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также ситуацию в Сирии.
Напомним, летом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан начал собственную «миссию мира». Политик посетил сначала Киев, затем Москву, а следующей остановкой стал Китай. Последней точкой в турне оказались США, где он встретился с Дональдом Трампом. Такое путешествие Орбана вызвало недовольство в Европе. Тем не менее, он не сверул свою миротворческую работу, и в декабре в Москву прибыл глава МИД Венгрии Петер Сийярто, чтобы обсудить мирные инициативы по Украине.