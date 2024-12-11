Орбан объяснил, почему Трамп до сих пор не начал переговоры по Украине

Избранный президент США Дональд Трамп в данный момент не может инициировать переговоры о прекращении огня на Украине из-за юридических ограничений. Об этом после встречи с республиканцем в имении Мар-а-Лаго во Флориде заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Европейский политик напомнил, что избранные президенты США связаны определёнными правилами, которые ограничивают их действия до инаугурации.

«Но я верю, что, когда он 20 января вступит в должность, мы вскоре испытаем благотворный эффект этого», — отметил политик.