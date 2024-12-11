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10 декабря, 23:51

Орбан объяснил, почему Трамп до сих пор не начал переговоры по Украине

Орбан: Трамп не сможет начать переговоры по Украине до вступления в должность

Виктор Орбан и Дональд Трамп. Обложка © X / Orbán Viktor

Виктор Орбан и Дональд Трамп. Обложка © X / Orbán Viktor

Избранный президент США Дональд Трамп в данный момент не может инициировать переговоры о прекращении огня на Украине из-за юридических ограничений. Об этом после встречи с республиканцем в имении Мар-а-Лаго во Флориде заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Европейский политик напомнил, что избранные президенты США связаны определёнными правилами, которые ограничивают их действия до инаугурации.

«Но я верю, что, когда он 20 января вступит в должность, мы вскоре испытаем благотворный эффект этого», — отметил политик.

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Напомним, что Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом во Флориде 9 декабря. Компанию венгерскому премьеру составил глава МИД Петер Сийярто. Со стороны республиканца присутствовали Майк Уолтц и Илон Маск со своим маленьким сыном.

Анатолий Цейко
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