Орбан объяснил, почему Трамп до сих пор не начал переговоры по Украине
Орбан: Трамп не сможет начать переговоры по Украине до вступления в должность
Виктор Орбан и Дональд Трамп. Обложка © X / Orbán Viktor
Избранный президент США Дональд Трамп в данный момент не может инициировать переговоры о прекращении огня на Украине из-за юридических ограничений. Об этом после встречи с республиканцем в имении Мар-а-Лаго во Флориде заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Европейский политик напомнил, что избранные президенты США связаны определёнными правилами, которые ограничивают их действия до инаугурации.
«Но я верю, что, когда он 20 января вступит в должность, мы вскоре испытаем благотворный эффект этого», — отметил политик.
Напомним, что Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом во Флориде 9 декабря. Компанию венгерскому премьеру составил глава МИД Петер Сийярто. Со стороны республиканца присутствовали Майк Уолтц и Илон Маск со своим маленьким сыном.