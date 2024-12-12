«Мы хотим мира!»: На Украине жёстко отчитали Зеленского за отказ от перемирия на Рождество
Журналистку Панченко возмутил отказ Зеленского от рождественского перемирия
Владимир Зеленский не может представлять киевский народ после того, как отказался совершить обмен военнопленными и прекратить атаки во время Рождества. Об этом заявила журналистка Диана Панченко в соцсети Х.
«Он не имеет права представлять украинский народ! Мы хотим мира!» — написала Панченко.
Ранее стало известно, что Зеленский отказался от условий на Рождество, которые ему предложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Главу киевского режима попросили прекратить огонь и провести обмен пленными с Россией. На такое «рождественское перемирие» Зеленский не согласился.
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