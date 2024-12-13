Орбан допускает большой рождественский обмен пленными между Москвой и Киевом: «Надежда жива!»

Украина отказалась от большого рождественского обмена военнопленными, несмотря на готовность России, однако надежда на благоприятный исход ещё есть. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

«Одна сторона согласилась, другая, видимо, отказалась, но возможность все ещё сохраняется», — отметил глава венгерского правительства.

По его словам, большой обмен пленными «может осчастливить сотни или тысячи людей».