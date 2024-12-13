Орбан допускает большой рождественский обмен пленными между Москвой и Киевом: «Надежда жива!»
Орбан: Киев отказался от обмена пленными с Россией на Рождество, но надежда есть
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Украина отказалась от большого рождественского обмена военнопленными, несмотря на готовность России, однако надежда на благоприятный исход ещё есть. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.
«Одна сторона согласилась, другая, видимо, отказалась, но возможность все ещё сохраняется», — отметил глава венгерского правительства.
По его словам, большой обмен пленными «может осчастливить сотни или тысячи людей».
Ранее Виктор Орбан рассказал, что Владимир Зеленский отверг его идею об установлении перемирия на Рождество. Венгерский премьер пытался убедить Киев принять режим прекращения огня, а также устроить обмен военнопленными с РФ. В Кремле высоко оценили усилия премьер-министра Венгрии, выразив надежду на то, что консультации будут продолжены.