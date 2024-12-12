Москалькова: Между России и Украиной пройдёт обмен посылками для пленных
Украина и Россия проведут обмен посылками для военнопленных к Новому году. Об этом с киевским коллегой договорилась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Мы с украинским омбудсменом [Дмитрием Лубинцом] договорились о том, что к Новому году мы ей передадим посылки с записками, письмами из дома, детскими рисунками, с вещами», — сказала Москалькова журналистам.
Обмен могут провести в декабре на российско-белорусской границе «или где-то в другом месте».
Ранее Life.ru писал, что Зеленский не согласился на условия рождественского перемирия, которые предложил премьер-министр Виктор Орбан. Представитель Венгрии попросил Зеленского прекратить огонь и провести обмен пленными с Россией. После этого на Украине жёстко отчитали главу киевского режима. В стране заявили, что такой человек «не имеет права представлять народ».
Telegram / Омбудсмен Москалькова Татьяна