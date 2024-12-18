Песков — о хамстве Зеленского в адрес Орбана: Показывает бескультурье Киева

«Мы видим, что Зеленский начал хамить Орбану. От киевского режима можно всё ожидать, но лишний раз, наверное, демонстрирует не только опасную и преступную сущность этого режима, но и чрезвычайное бескультурье», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».