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18 декабря, 18:51

Песков — о хамстве Зеленского в адрес Орбана: Показывает бескультурье Киева

Реакция Владимира Зеленского на мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выражающаяся в грубых высказываниях, свидетельствует о высоком уровне бескультурья украинского режима. Такое заключение сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы видим, что Зеленский начал хамить Орбану. От киевского режима можно всё ожидать, но лишний раз, наверное, демонстрирует не только опасную и преступную сущность этого режима, но и чрезвычайное бескультурье», — сказал он в эфире телеканала «Россия-1».

Представитель Кремля также напомнил, что власти Киева не стали поддерживать усилия Орбана, а президент России Владимир Путин, наоборот, их поддержал.

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Напомним, что 11 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связался с президентом России Владимиром Путиным. Он предложил организовать масштабный обмен пленными между Москвой и Киевом, а также ввести рождественское перемирие. Однако Владимир Зеленский отклонил это предложение. Кроме того, он резко отверг инициативу Орбана выступить посредником в переговорах. В результате венгерский политик запросил от бывшего комика ясный ответ по поводу рождественского перемирия.

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Life.ru

Николь Вербер
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