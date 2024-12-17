Зеленский в грубой форме отказался от мирных инициатив Венгрии и нахамил Орбану

Глава киевского режима Владимир Зеленский отверг предложение венгерского премьер-министра Виктора Орбана о посредничестве в мирных переговорах. Такое заявление он сделал во Львове на Конгрессе региональных и местных властей.

По словам экс-комика, Киев намерен обсуждать мирное соглашение исключительно с Соединёнными Штатами и не допустит участия Венгрии или других европейских стран в переговорах.

«Нам не нужен посредник Орбан, не выйдет. Я его не пущу. Нам нужны отношения с США, мы сильные. У кого другого в Европе есть такой пример? Ни у кого. У Орбана есть такая армия? Нет. Каким образом он окажет давление на Россию? Анекдотом, улыбкой? Пусть оставит себе», — нагрубил политику Зеленский.