«Должен быть готов»: Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине
Трамп: Зеленский должен быть готов к соглашению о завершении конфликта
В ходе выступления на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен быть готов к соглашению о завершении конфликта на Украине. Республиканец отметил, что другой стороной соглашения должна выступить Россия.
«Он (Владимир Зеленский, — Прим. Life.ru) должен быть готов заключить соглашение. Это всё. Слишком много людей погибает. Это война, и людей умирает слишком много. Нужно заключить соглашение», — поделился Трамп, когда выступал в своём поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Ранее избранный президент США заявил о небольшом прогрессе в разрешении украинского конфликта. Республиканец намерен вступить в контакт с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попытаться обеспечить урегулирование конфликта. Он также отметил, что получил сигналы от Киева о стремлении достичь мира. Кроме того, по словам Трампа, сейчас Вашингтон активно помогает вернуть заложников в Израиле и на Ближнем Востоке.
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