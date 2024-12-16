«Должен быть готов»: Трамп призвал Зеленского готовиться к сделке по Украине

В ходе выступления на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский должен быть готов к соглашению о завершении конфликта на Украине. Республиканец отметил, что другой стороной соглашения должна выступить Россия.

«Он (Владимир Зеленский, — Прим. Life.ru) должен быть готов заключить соглашение. Это всё. Слишком много людей погибает. Это война, и людей умирает слишком много. Нужно заключить соглашение», — поделился Трамп, когда выступал в своём поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.