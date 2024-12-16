Трамп рассказал о прогрессе в вопросе завершения украинского конфликта

Во время выступления в поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида избранный президент США Дональд Трамп заявил о небольшом прогрессе в разрешении украинского конфликта. Кроме того, по его словам, Вашингтон активно помогает вернуть заложников в Израиле и на Ближнем Востоке.

«Мы также пытаемся остановить войну на Украине. У нас есть небольшой прогресс», — сказал республиканец в ходе пресс-конференции.