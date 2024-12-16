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16 декабря, 17:19

«Мы будем говорить»: Трамп заявил, что готов к контакту с Путиным

Трамп сообщил о намерении вступить в контакт с Путиным по поводу Украины

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен вступить в контакт с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попытаться обеспечить урегулирование конфликта на Украине. Будущий хозяин Белого дома заявил об этом на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции, которая проводится в его поместье Мар-а-Лаго, штат Флорида.

«Мы будем говорить с Путиным. И мы будем говорить с [Владимиром] Зеленским и представителями Украины. Мы должны остановить это, эту резню», — сказал Трамп.

Он также отметил, что получил сигналы от Киева о стремлении достичь урегулирования украинского конфликта.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что разговор между Путиным и Трампом пока не планируется. Он пояснил, что инициатив американской стороны по этому поводу не было.

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Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Наталья Демьянова
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