«Мы будем говорить»: Трамп заявил, что готов к контакту с Путиным

Избранный президент Соединённых Штатов Дональд Трамп намерен вступить в контакт с президентом России Владимиром Путиным, чтобы попытаться обеспечить урегулирование конфликта на Украине. Будущий хозяин Белого дома заявил об этом на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции, которая проводится в его поместье Мар-а-Лаго, штат Флорида.

«Мы будем говорить с Путиным. И мы будем говорить с [Владимиром] Зеленским и представителями Украины. Мы должны остановить это, эту резню», — сказал Трамп.

Он также отметил, что получил сигналы от Киева о стремлении достичь урегулирования украинского конфликта.