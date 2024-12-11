Песков сообщил, что разговор Путина с Трампом пока не планируется 

Разговор между российским лидером Владимиром Путиным и недавно избранным президентом США Дональдом Трампом в настоящее время не запланирован, поскольку Москва ожидает инаугурации нового американского лидера. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«На данный момент не поступало никаких инициатив от Трампа, по крайней мере, мы ждем до инаугурации, а дальше будет видно», — проинформировал он.