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11 декабря, 12:12

Песков сообщил, что разговор Путина с Трампом пока не планируется 

Разговор между российским лидером Владимиром Путиным и недавно избранным президентом США Дональдом Трампом в настоящее время не запланирован, поскольку Москва ожидает инаугурации нового американского лидера. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков.

«На данный момент не поступало никаких инициатив от Трампа, по крайней мере, мы ждем до инаугурации, а дальше будет видно», — проинформировал он.

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Ранее Путин назвал Трампа «господином, который не нуждается в советах». Таким образом он ответил на вопрос о том, будет ли он обсуждать с Трампом его заявление с угрозами в адрес БРИКС в связи с отказом от использования доллара.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Марина Фещенко
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