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4 декабря, 13:48

Путин назвал Трампа «господином, который не нуждается в советах»

Президент России Владимир Путин воздержался от того, чтобы давать советы новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

«Господин Трамп — это человек, который не нуждается в советах и рекомендациях», — отметил Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!».

Таким образом он ответил на вопрос о том, будет ли он обсуждать с Трампом его заявление с угрозами в адрес БРИКС в связи с отказом от использования доллара.

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Ранее Трамп призвал не создавать новую валюту и не поддерживать другие альтернативы доллару США, угрожая странам БРИКС введением 100-процентных пошлин в случае несоблюдения этого требования.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Марина Фещенко
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