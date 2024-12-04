Путин назвал Трампа «господином, который не нуждается в советах»
Президент России Владимир Путин воздержался от того, чтобы давать советы новоизбранному президенту США Дональду Трампу.
«Господин Трамп — это человек, который не нуждается в советах и рекомендациях», — отметил Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!».
Таким образом он ответил на вопрос о том, будет ли он обсуждать с Трампом его заявление с угрозами в адрес БРИКС в связи с отказом от использования доллара.
Ранее Трамп призвал не создавать новую валюту и не поддерживать другие альтернативы доллару США, угрожая странам БРИКС введением 100-процентных пошлин в случае несоблюдения этого требования.
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ТАСС / Михаил Метцель