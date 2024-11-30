«Могут найти другого лоха»: Трамп пригрозил БРИКС пошлинами в 100% за попытку заменить доллар

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что введёт 100%-ные пошлины против стран БРИКС, если они создадут единую валюту или начнут использовать альтернативные к доллару средства для расчётов. В своей соцсети Truth Social он также пригрозил закрыть странам объединения доступ на американский рынок.

«Они могут пойти и найти другого «лоха». Нет никаких шансов, что страны БРИКС смогут заменить доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, может помахать Америке рукой», – заявил Трамп.

На саммите БРИКС в октябре страны объединения заявили о готовности минимизировать торговые барьеры, укреплять банковские сети для расчётов в национальных валютах и обсуждать создание механизма BRICS Clear. Этот проект включает независимую инфраструктуру учёта ценных бумаг и перестраховочный потенциал для стран-участниц. Однако президент России Владимир Путин тогда отмечал, что страны – члены объединения пока не думают над вопросом создания единой валюты.