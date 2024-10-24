Путин ответил на вопрос об отдельной платёжной системе в БРИКС
Путин: Страны БРИКС пока не создают отдельную платёжную систему
Страны БРИКС пока не создают отдельную платёжную систему. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам трёхдневного саммита, который прошёл в Казани.
Глава государства отметил, что проблема расчётов является одной из ключевых проблем в БРИКС. И потому, по его словам, страны-участницы объединения идут по пути использования национальных валют.
«Какой-то отдельной общей системы мы пока не изобретаем, того, что есть, в принципе, достаточно. Нужно только вовремя принимать решения на административном уровне», — подчеркнул президент.
Напомним, что XVI саммит БРИКС в Казани стартовал 22 октября. 23 октября в рамках мероприятия прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. 24 октября в Казани состоялось пленарное заседание саммита в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».
Life.ru