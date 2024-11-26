Трамп пригрозил Мексике, Канаде и Китаю высокими пошлинами на товары

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на все товары из Мексики и Канады, а также дополнительные пошлины в размере 10% на все товары из Китая. Он объяснил это решение нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, которые, по его словам, приводят к росту преступности и наркотрафика в Америке.

Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что одним из первых указов, который он подпишет 20 января, будет документ, устанавливающий эти тарифы. Он также отметил, что Мексика и Канада имеют все возможности для того, чтобы решить эту проблему.

«У Мексики и Канады есть полное право и возможность с лёгкостью урегулировать эту давно назревающую проблему. Мы требуем, чтобы они воспользовались своей властью, а пока они не сделают этого, им придётся платить очень высокую цену», — отметил Трамп.