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26 ноября, 01:11

Трамп пригрозил Мексике, Канаде и Китаю высокими пошлинами на товары

Дональд Трамп пообещал ввести пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в размере 25% на все товары из Мексики и Канады, а также дополнительные пошлины в размере 10% на все товары из Китая. Он объяснил это решение нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков, которые, по его словам, приводят к росту преступности и наркотрафика в Америке.

Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что одним из первых указов, который он подпишет 20 января, будет документ, устанавливающий эти тарифы. Он также отметил, что Мексика и Канада имеют все возможности для того, чтобы решить эту проблему.

«У Мексики и Канады есть полное право и возможность с лёгкостью урегулировать эту давно назревающую проблему. Мы требуем, чтобы они воспользовались своей властью, а пока они не сделают этого, им придётся платить очень высокую цену», — отметил Трамп.

Джо Байден посетит церемонию инаугурации Дональда Трампа
Джо Байден посетит церемонию инаугурации Дональда Трампа

Ранее стало известно, что готовящийся заступить на пост президента США Дональд Трамп собирается избавить американскую армию от всех трансгендеров, выгнав их по состоянию здоровья. Уже в первый день после возвращения в Белый дом политик может подписать указ об увольнении 15 тысяч человек. После этого также будет запрещено набирать на военную службу трансгендеров.

Обложка ©

flickr / Gage Skidmore

Артём Гапоненко
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