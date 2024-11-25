Трамп задумал очистить Армию США от трансгендеров в погонах
The Times: Трамп хочет выгнать из Армии США всех трансгендеров
Готовящийся заступить на пост президента США Дональд Трамп собирается избавить американскую армию от всех трансгендеров, выгнав их по состоянию здоровья. Об этом сообщает The Times.
В материале сказано, что уже в первый день после возвращения в Белый дом политик может подписать указ об увольнении 15 тысяч человек. После этого также будет запрещено набирать на военную службу трансгендеров.
Ещё одним элементом «генеральной уборки», которую Трамп собирается устроить в США после возвращения в Белый дом является программа массовой депортации мигрантов. Для этого политик даже может ввести режим ЧС задействовать военные ресурсы.
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