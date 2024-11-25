Трамп задумал очистить Армию США от трансгендеров в погонах

Готовящийся заступить на пост президента США Дональд Трамп собирается избавить американскую армию от всех трансгендеров, выгнав их по состоянию здоровья. Об этом сообщает The Times.

В материале сказано, что уже в первый день после возвращения в Белый дом политик может подписать указ об увольнении 15 тысяч человек. После этого также будет запрещено набирать на военную службу трансгендеров.