В Китае дали понять, что им плевать на угрозы Трампа
Линь Цзянь: Китай продолжит сотрудничать с БРИКС несмотря на угрозы Трампа
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин будет продолжать усиливать сотрудничество в рамках БРИКС, чтобы способствовать стабильному росту мировой экономики. Слова прозвучало в ответ на угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины для стран-участниц объединения.
Дипломат подчеркнул, что государства БРИКС выступают за открытость и взаимовыгодное сотрудничество. Он также добавил, что страны-участницы не участвуют в блоковой конфронтации, сообщает РИА «Новости».
Ранее Трамп призвал не создавать новую валюту и не поддерживать другие альтернативы доллару США, угрожая странам БРИКС введением 100-процентных пошлин в случае несоблюдения этого требования.
Kandinsky 3.1 / Life.ru