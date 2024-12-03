В Китае дали понять, что им плевать на угрозы Трампа

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин будет продолжать усиливать сотрудничество в рамках БРИКС, чтобы способствовать стабильному росту мировой экономики. Слова прозвучало в ответ на угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины для стран-участниц объединения.

Дипломат подчеркнул, что государства БРИКС выступают за открытость и взаимовыгодное сотрудничество. Он также добавил, что страны-участницы не участвуют в блоковой конфронтации, сообщает РИА «Новости».