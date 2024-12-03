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3 декабря, 11:27

В Китае дали понять, что им плевать на угрозы Трампа

Линь Цзянь: Китай продолжит сотрудничать с БРИКС несмотря на угрозы Трампа

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь заявил, что Пекин будет продолжать усиливать сотрудничество в рамках БРИКС, чтобы способствовать стабильному росту мировой экономики. Слова прозвучало в ответ на угрозы избранного президента США Дональда Трампа ввести пошлины для стран-участниц объединения.

Дипломат подчеркнул, что государства БРИКС выступают за открытость и взаимовыгодное сотрудничество. Он также добавил, что страны-участницы не участвуют в блоковой конфронтации, сообщает РИА «Новости».

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Ранее Трамп призвал не создавать новую валюту и не поддерживать другие альтернативы доллару США, угрожая странам БРИКС введением 100-процентных пошлин в случае несоблюдения этого требования.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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