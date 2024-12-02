В США поставили Трампа на место после угроз «‎задвинуть» БРИКС

Избранного президента США Дональда Трампа призвали отменить санкции в отношении России после его угроз в адрес БРИКС. С таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Если вы хотите вернуть мир к доллару, сделайте доллар привлекательным для мира. Прекратите вторичные санкции», — написал Риттер в соцсети X.

На данный момент Америке необходимо вернуть государствам конфискованные средства и предоставить доступ к платёжной системе SWIFT. По словам разведчика, если доллар не сделать доступным, то «никто не захочет его использовать».