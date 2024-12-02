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2 декабря, 07:14

В США поставили Трампа на место после угроз «‎задвинуть» БРИКС

Экс-разведчик Риттер призвал Трампа снять санкции с РФ после угроз в адрес БРИКС

Избранного президента США Дональда Трампа призвали отменить санкции в отношении России после его угроз в адрес БРИКС. С таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

«Если вы хотите вернуть мир к доллару, сделайте доллар привлекательным для мира. Прекратите вторичные санкции», — написал Риттер в соцсети X.

На данный момент Америке необходимо вернуть государствам конфискованные средства и предоставить доступ к платёжной системе SWIFT. По словам разведчика, если доллар не сделать доступным, то «никто не захочет его использовать».

Пушков счёл нереализуемыми угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС
Пушков счёл нереализуемыми угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС

Напомним, что Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлины на товары из стран БРИКС, если они начнут создавать единую валюту или использовать альтернативные доллару методы расчётов. В своём аккаунте в социальной сети Truth Social он также предупредил о возможности ограничения доступа этих стран к американскому рынку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Наталья Афонина
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