В США поставили Трампа на место после угроз «задвинуть» БРИКС
Экс-разведчик Риттер призвал Трампа снять санкции с РФ после угроз в адрес БРИКС
Избранного президента США Дональда Трампа призвали отменить санкции в отношении России после его угроз в адрес БРИКС. С таким заявлением выступил бывший американский разведчик Скотт Риттер.
«Если вы хотите вернуть мир к доллару, сделайте доллар привлекательным для мира. Прекратите вторичные санкции», — написал Риттер в соцсети X.
На данный момент Америке необходимо вернуть государствам конфискованные средства и предоставить доступ к платёжной системе SWIFT. По словам разведчика, если доллар не сделать доступным, то «никто не захочет его использовать».
Напомним, что Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100% пошлины на товары из стран БРИКС, если они начнут создавать единую валюту или использовать альтернативные доллару методы расчётов. В своём аккаунте в социальной сети Truth Social он также предупредил о возможности ограничения доступа этих стран к американскому рынку.
Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin