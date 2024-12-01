Пушков счёл нереализуемыми угрозы Трампа ввести пошлины на товары из БРИКС

Сенатор Алексей Пушков считает угрозы Дональда Трампа о введении 100% пошлин на товары из стран БРИКС в основном декларативными и вряд ли реализуемыми на практике. Такое заявление он сделал в своём телеграм-канале.

По его словам, Трамп часто демонстрирует подход, при котором предполагает, что можно решить все одним важным шагом, разговором или ультиматумом. В данный момент он сделал громкое заявление, угрожая повысить пошлины на товары из стран БРИКС, если они откажутся от использования доллара.

Пушков отметил, что, стремясь продвигать свои интересы через процесс глобализации, США сами стали зависимы от него и от импорта из других стран. Кроме того, Штаты не могут остановить страны БРИКС от перехода на расчеты в национальных валютам и от работы над созданием новой системы платежей, которая могла бы стать альтернативой SWIFT, добавил он.