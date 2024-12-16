Кулеба оценил вероятность быстрого завершения конфликта на Украине при Трампе
Кулеба не верит, что Трамп сможет быстро завершить украинский конфликт
Фундаментальные разногласия между Киевом и Москвой не позволят избранному президенту США Дональду Трампу в ускоренном темпе завершить боевые действия. С таким заявлением выступил экс-глава МИД Дмитрий Кулеба, его слова приводит «Страна.ua».
«По моему мнению, быстрых переговоров не будет», — сказал Кулеба.
Дипломат пояснил, что если организовать переговоры не получится, то Трамп сможет отступить от своей позиции о приостановке военной помощи киевскому режиму.
Недавно телеканал NBC News 13 декабря доложил, что советники Дональда Трампа обсудили с представителями пока ещё действующей американской администрации и властями Украины варианты завершения военного конфликта. Ранее Дональд Трамп предложил отправить европейские войска на Украину, чтобы контролировать режим соблюдения прекращения огня, когда и если такое соглашение появится. На встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и Зеленским будущий глава Белого дома заявил, что основную роль в поддержке Киева может сыграть именно Европа. Также Life.ru писал, что спецпосланник Трампа по Украине сделал прогноз об окончании украинского конфликта.
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