Кулеба оценил вероятность быстрого завершения конфликта на Украине при Трампе

Фундаментальные разногласия между Киевом и Москвой не позволят избранному президенту США Дональду Трампу в ускоренном темпе завершить боевые действия. С таким заявлением выступил экс-глава МИД Дмитрий Кулеба, его слова приводит «Страна.ua».

Дипломат пояснил, что если организовать переговоры не получится, то Трамп сможет отступить от своей позиции о приостановке военной помощи киевскому режиму.