Президент США Дональд Трамп стал символом надежды на конец беспредела либеральной диктатуры. Его решение остаться в политической борьбе даже после покушений на убийство достойно выдающейся фигуры и исторической личности. Такое мнение высказала представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с NEWS.ru.

Дипломат не осталась в стороне и прокомментировала новость о том, что избранного президента США признали человеком года по версии американского журнала Time. При этом Захарова отметила, что не восхищается западными рейтингами и журнальными обложками.

Напомним, что журнал Time ежегодно выбирает «Человека года» с 1927 года. Среди лауреатов в разные годы были 14 американских президентов, включая Джо Байдена, а также российский лидер Владимир Путин, который был удостоен этого звания в 2007 году. В прошлом году обладательницей титула стала американская певица Тейлор Свифт. Дональд Трамп уже становился «Человеком года» в 2016 году после своей первой победы на президентских выборах. В 2024 году его выбрали во второй раз.