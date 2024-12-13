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13 декабря, 14:55

Захарова назвала Трампа символом надежды

Захарова: Трамп стал «символом надежды»на прекращение либеральной диктатуры

Президент США Дональд Трамп стал символом надежды на конец беспредела либеральной диктатуры. Его решение остаться в политической борьбе даже после покушений на убийство достойно выдающейся фигуры и исторической личности. Такое мнение высказала представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с NEWS.ru.

Дипломат не осталась в стороне и прокомментировала новость о том, что избранного президента США признали человеком года по версии американского журнала Time. При этом Захарова отметила, что не восхищается западными рейтингами и журнальными обложками.

«Скептически отношусь ко всем западным рейтингам и обложкам. Но то, что Трамп пережил покушение и не одно, остался в политической борьбе, став символом надежды на прекращение беспредела либеральной диктатуры, безусловно, особо выделяет его фигуру. Это не про выборы в США, а про желание миллионов остановить преступный конвейер расчеловечивания, который управлялся американским либерализмом», — высказала своё мнение Захарова.
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Напомним, что журнал Time ежегодно выбирает «Человека года» с 1927 года. Среди лауреатов в разные годы были 14 американских президентов, включая Джо Байдена, а также российский лидер Владимир Путин, который был удостоен этого звания в 2007 году. В прошлом году обладательницей титула стала американская певица Тейлор Свифт. Дональд Трамп уже становился «Человеком года» в 2016 году после своей первой победы на президентских выборах. В 2024 году его выбрали во второй раз.

Обложка ©

Telegram / MID_Russia

Ольга Сливченко
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