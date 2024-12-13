Кремль нашёл 50 причин лишить Трампа «нимба миротворца»
Песков: Россия помнит о санкциях США во время прошлого срока Трампа
Владимир Путин и Дональд Трамп. Обложка © kremlin.ru
Во время президентского срока Дональда Трампа против России было введено множество санкций, поэтому возлагать большие надежды на американца и присваивать ему нимб миротворца рано. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что нужно дождаться конкретных решений республиканца.
«Мы имеем богатый опыт взаимоотношений с администрациями США под разными президентами, в том числе имеем опыт взаимоотношений с администрацией Трампа в его первый срок. За время президентства Трампа свыше 50 раз вводились санкции против РФ, было очень много недружественных проявлений по отношению к нашей стране», — отметил Песков.
Конечно, в предвыборной программе Трампа было множество обещаний по поводу завершения СВО. Помнится он даже говорил о заключении перемирия за 24 часа после его инаугурации. Однако многие считают, что так он привлекал избирателей, а не рассказывал о своих конкретных намерениях. В предложении будущего американского лидера усомнился и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Кремль также изучил план американца по переговорам и напомнил что нужно для выхода на мирную траекторию.