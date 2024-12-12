Трамп обещал не бросать Украину

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет «бросать» Украину и продолжить её поддерживать, потому что это единственный способ выйти на мирные переговоры. Об этом американский политик сказал в беседе с журналистами, комментируя своё отношение к украинскому конфликту.