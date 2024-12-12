Трамп обещал не бросать Украину
Трамп заверил, что США «не бросят» Украину и продолжат её поддерживать
Избранный президент США Дональд Трамп. ОБложка © ТАСС / ЕРА
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет «бросать» Украину и продолжить её поддерживать, потому что это единственный способ выйти на мирные переговоры. Об этом американский политик сказал в беседе с журналистами, комментируя своё отношение к украинскому конфликту.
«Я хочу достичь соглашения. И единственный способ для того, чтобы достичь соглашения, — это не бросать их [Украину]», — подчеркнул Трамп и добавил, что он не допустил бы подобного кризиса в случае, если возглавил Штаты в прошлый срок.
Напомним, 7 декабря Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Париже. СМИ сообщали, что в ходе обсуждения удалось достичь согласия по нескольким шагам для разрешения кризиса. После разговора Трамп заявил, что Зеленский готов к переговорам. Однако в офисе главы киевского режима не увидели оснований соглашаться на предложение, пока у Киева не будет «сильной позиции», чтобы общаться с Москвой «на равных».