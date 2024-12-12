Трамп меняет всё: Озвучен прогноз для Украины на 2025 год
Bloomberg объявил 2025 год переломным для Украины из-за победы Трампа
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может сделать 2025 год ключевым для разрешения конфликтов в Газе и на Украине, сообщает агентство Bloomberg.
«Избрание Дональда Трампа может привести к значительным изменениям в 2025 году для конфликтов в Газе и на Украине, поскольку будущий президент... пообещал положить конец обоим из них» , — говорится в статье американского издания.
Автор подчёркивает, что если Трампу удастся достичь этих целей, экономические последствия данных конфликтов будут ощущаться в долгосрочной перспективе.
Напомним, что 7 декабря, благодаря усилиям президента Франции Эмманюэля Макрона, Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Париже. СМИ сообщали, что в ходе обсуждения удалось достичь согласия по нескольким шагам для разрешения кризиса. После разговора Трамп заявил, что Зеленский готов к переговорам, однако сам комик-президент, похоже, стремится продемонстрировать противоположное.
Kandinsky 3.1 / Life.ru