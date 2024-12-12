Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирии
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 декабря, 12:25

Трамп меняет всё: Озвучен прогноз для Украины на 2025 год

Bloomberg объявил 2025 год переломным для Украины из-за победы Трампа

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может сделать 2025 год ключевым для разрешения конфликтов в Газе и на Украине, сообщает агентство Bloomberg.

«Избрание Дональда Трампа может привести к значительным изменениям в 2025 году для конфликтов в Газе и на Украине, поскольку будущий президент... пообещал положить конец обоим из них» , — говорится в статье американского издания.

Автор подчёркивает, что если Трампу удастся достичь этих целей, экономические последствия данных конфликтов будут ощущаться в долгосрочной перспективе.

Трампа обвинили в наступлении «геополитической зимы» на Земле
Трампа обвинили в наступлении «геополитической зимы» на Земле

Напомним, что 7 декабря, благодаря усилиям президента Франции Эмманюэля Макрона, Дональд Трамп встретился с Владимиром Зеленским в Париже. СМИ сообщали, что в ходе обсуждения удалось достичь согласия по нескольким шагам для разрешения кризиса. После разговора Трамп заявил, что Зеленский готов к переговорам, однако сам комик-президент, похоже, стремится продемонстрировать противоположное.

Обложка ©

Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar