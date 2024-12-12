Трамп меняет всё: Озвучен прогноз для Украины на 2025 год

Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может сделать 2025 год ключевым для разрешения конфликтов в Газе и на Украине, сообщает агентство Bloomberg.

«Избрание Дональда Трампа может привести к значительным изменениям в 2025 году для конфликтов в Газе и на Украине, поскольку будущий президент... пообещал положить конец обоим из них» , — говорится в статье американского издания.