Трампа обвинили в наступлении «геополитической зимы» на Земле

Еврокомиссар по вопросам климата Вопке Хукстра уверен, что мир ожидает наступление «геополитической зимы», потому что в европейских государствах правые силы стали значительно лидировать и наращивать свою мощь, а также этому способствует избрание на пост главы США Дональда Трампа.

«Мы явно вступили в геополитическую зиму», — подчеркнул еврокомиссар в интервью изданию Politico. Он также выразил опасения, что обстановка может ещё ухудшиться.

Чиновник ЕС пояснил, что весьма озабочен позицией Трампа, который не раз обещал вывести США из Парижского соглашения по климату и начать заниматься активной разработкой полезных ископаемых. При этом Хукстра полагает, что без Вашингтона Европа не сможет бороться с глобальными климатическими изменениями, поэтому избрание Трампа не совсем согласуется с мейнстримом в ЕС.

Он добавил, что вопросы климата касаются каждую страну, поэтому Европа продолжит вести борьбу и пытаться убедить США не менять курса. По словам Хукстры, нужно научиться совмещать «зелёную трансформацию» с позитивным развитием бизнеса.