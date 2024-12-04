«Надо быть готовыми»: Гляциолог оценила прогноз о полном исчезновении льда в Арктике
Гляциолог Ананичева: Лёд вряд ли растает в Арктике к 2027, но исключать нельзя
Полное исчезновение льда в Арктике — это маловероятный сценарий. Но надо к нему быть внутренне готовыми, ведь в ряде обстоятельствах, например, при риске выбросов парниковых газов в атмосферу, подобное может стать реальностью. Об этом в беседе с Life.ru рассказала старший научный сотрудник отдела гляциологии Института географии РАН Мария Ананичева.
Главный источник повышения уровня океана — это распад Антарктиды и отделение крупных кусков шельфовых ледников, и их таяние в более северных районах. Арктика в этом плане даёт мало. Но Арктика очень влияет на то, что рядом с ней живём мы все. Её океан сильно влияет на жизнь людей, а самое главное — на экосистемы, на животный и растительный мир, на климат.
Со слов специалиста, увеличение средней температуры и возникновение других процессов, связанных с глобальным потеплением в умеренных широтах, приведёт к значительным изменениям в жизни человечества. Это может негативно сказаться на здоровье населения, так как ожидается рост числа бактерий и вредных насекомых, что в свою очередь повлияет на сельское хозяйство и здоровье людей.
Напомним, ранее учёные сделали пугающий прогноз, согласно которому Арктика может остаться без льда уже через три года, что станет «зловещим рубежом» для планеты. По их подсчётам, только в этом году минимальная площадь айсбергов составила всего 4,3 миллиона квадратных километров.
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