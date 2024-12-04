«Надо быть готовыми»: Гляциолог оценила прогноз о полном исчезновении льда в Арктике

Главный источник повышения уровня океана — это распад Антарктиды и отделение крупных кусков шельфовых ледников, и их таяние в более северных районах. Арктика в этом плане даёт мало. Но Арктика очень влияет на то, что рядом с ней живём мы все. Её океан сильно влияет на жизнь людей, а самое главное — на экосистемы, на животный и растительный мир, на климат.