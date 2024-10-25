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Регион
25 октября, 03:41

Исследователи Арктики столкнулись с «ледяным занавесом» из-за санкций против России

Учёный Лонги: Климат Арктики невозможно изучать без России

Из-за санкций против России Запад столкнулся с серьёзными трудностями в получении данных о климатических изменениях в Арктике. Российские исследовательские станции, которые играли ключевую роль в мониторинге этого региона, теперь фактически исключены из международных проектов. Как пишет New York Times, поток научной информации между российскими и западными учеными сократился до минимума, что особенно тревожно, учитывая, что Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальной мир.

«Наверное, без России невозможно понять, как меняется Арктика», — отметил итальянский учёный Алессандро Лонги.

Западные учёные, включая норвежского исследователя Пола Асфольма, отметили, что без доступа к российским данным многие долгосрочные проекты, изучающие природу Арктики, оказались под угрозой срыва. Финляндия и Норвегия призвали свои университеты прекратить сотрудничество с Россией, что только усугубило ситуацию. Итальянский учёный подчеркнул, что без взаимодействия с Россией невозможно полноценно понимать процессы, происходящие в вечной мерзлоте.

Сотрудничество, которое раньше помогало миру отслеживать изменение климата, теперь оказалось под «ледяным занавесом» из-за политических решений, и мировое научное сообщество всерьёз обеспокоено потерей этих важных данных.

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Как сообщал Life.ru, Россия продолжает укреплять свои позиции в Арктике, несмотря на попытки Запада ограничить её влияние через санкции и блокировку научных проектов. Например, министр иностранных дел Сергей Лавров ранее подчёркивал готовность России отстаивать свои интересы в этом стратегически важном регионе на фоне усиливающегося противодействия НАТО и США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michal Balada

Кирилл Сосновских
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