Из-за санкций против России Запад столкнулся с серьёзными трудностями в получении данных о климатических изменениях в Арктике. Российские исследовательские станции, которые играли ключевую роль в мониторинге этого региона, теперь фактически исключены из международных проектов. Как пишет New York Times, поток научной информации между российскими и западными учеными сократился до минимума, что особенно тревожно, учитывая, что Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем остальной мир.

«Наверное, без России невозможно понять, как меняется Арктика», — отметил итальянский учёный Алессандро Лонги.

Западные учёные, включая норвежского исследователя Пола Асфольма, отметили, что без доступа к российским данным многие долгосрочные проекты, изучающие природу Арктики, оказались под угрозой срыва. Финляндия и Норвегия призвали свои университеты прекратить сотрудничество с Россией, что только усугубило ситуацию. Итальянский учёный подчеркнул, что без взаимодействия с Россией невозможно полноценно понимать процессы, происходящие в вечной мерзлоте.

Сотрудничество, которое раньше помогало миру отслеживать изменение климата, теперь оказалось под «ледяным занавесом» из-за политических решений, и мировое научное сообщество всерьёз обеспокоено потерей этих важных данных.