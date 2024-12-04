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4 декабря, 03:20

Учёные прогнозируют наступление «зловещего рубежа» через три года

Daily Mail: Учёные предсказали, что Арктика останется безо льда к 2027 году

Таяние льда в Арктике. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Таяние льда в Арктике. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Арктика может остаться без льда уже через три года, что станет «зловещим рубежом» для планеты. В этом году минимальная площадь айсбергов составила всего 4,3 миллиона квадратных километров, что значительно ниже среднего показателя 1979-1992 годов. Об этом сообщает Daily Mail.

Учёные провели 300 компьютерных симуляций, которые показали, что полное исчезновение льда в Арктике неизбежно в период от 9 до 20 лет, независимо от того, как человечество будет регулировать выбросы парниковых газов. Однако в девяти из этих симуляций первый день безо льда может наступить уже через три года.

Отсутствие ледников в регионе изменит климатические условия на планете, хотя это не приведёт к подъёму уровня мирового океана. Такие изменения вызовут серьёзные последствия, включая экстремальные погодные явления — морозы до -20°C в Южной Европе и лесные пожары в Скандинавии.

Процесс таяния будет способствовать глобальному потеплению, поскольку тёмный океан поглощает больше солнечного тепла, чем светлый лёд. Это усилит циклические изменения в погодных условиях и продолжит тенденцию к экстремальным температурам, которую учёные наблюдают на протяжении последних десятилетий. Эксперты подчёркивают, что уменьшение выбросов может лишь отсрочить наступление этих изменений, но не предотвратить их.

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Тимур Хингеев
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