Путин обеспокоен последствиями глобального потепления для России

Глобальное потепление в России происходит быстрее, чем в других регионах мира, и может иметь серьёзные последствия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».

Глава государства поведал, что в России хорошо осведомлены о процессах глобального потепления, так как у нас этот процесс протекает быстрее, чем в других частях света. Например, в Европе за последние десять лет температура повысилась на 0,5 градуса, а в Арктике — на 0,7 градуса.

«Для нас это очевидная вещь, для страны, 60% территории которой находится в зоне вечной мерзлоты, это имеет практические последствия, практически у нас города на территориях вечной мерзлоты целые стоят», — сказал Путин, назвав глобальное потепление «серьёзным делом».