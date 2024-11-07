Путин обеспокоен последствиями глобального потепления для России
Владимир Путин у вездехода во время прогулки в тайге в Сибирском федеральном округе. Фото © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАС
Глобальное потепление в России происходит быстрее, чем в других регионах мира, и может иметь серьёзные последствия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай».
Глава государства поведал, что в России хорошо осведомлены о процессах глобального потепления, так как у нас этот процесс протекает быстрее, чем в других частях света. Например, в Европе за последние десять лет температура повысилась на 0,5 градуса, а в Арктике — на 0,7 градуса.
«Для нас это очевидная вещь, для страны, 60% территории которой находится в зоне вечной мерзлоты, это имеет практические последствия, практически у нас города на территориях вечной мерзлоты целые стоят», — сказал Путин, назвав глобальное потепление «серьёзным делом».
Ранее Путин затронул в своей речи на юбилейном заседании клуба «Валдай» и другие важные вопросы. Так, президент предупредил, что Запад не зарекался не применять против России ядерное оружие. Он обратил внимание и на то, что обладателей фатального оружия становится всё больше. Глава государства также объяснил своё видение миссии России в мире.