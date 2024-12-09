Мировой кризис: Деградация почв угрожает сельскому хозяйству и климату

Площадь деградированных земель на планете стремительно растёт, угрожая продовольственной безопасности и стабильности климата. По последним данным, она достигла 15 миллионов квадратных километров, это превышает территорию Антарктиды. Об этом пишет газета The Guardian.

Ежегодно деградации подвергается около одного миллиона квадратных километров плодородных земель. Главной причиной учёные называют сельскохозяйственную деятельность, которая вредит экологии. Исследование Потсдамского института показало, что неправильные методы ведения аграрного хозяйства приводят к исчезновению лесов, истощению почв и загрязнению экосистем. За последнее десятилетие способность природных систем поглощать углекислый газ снизилась на 20%. Это особенно заметно в засушливых регионах — Южной Азии, Северном Китае и ряде районов США и Средиземноморья. Там проживает треть населения планеты.

На предстоящем международном саммите в Эр-Рияде, посвящённом борьбе с опустыниванием, представители 200 стран обсудят меры по изменению методов землепользования. Эксперты подготовили документ, направленный на стимулирование глобальных усилий по рациональному управлению земельными ресурсами. Исполнительный секретарь Конвенции ООН Ибрагим Тияо подчеркнул критическую важность признания ключевой роли почвы для будущего планеты.

Учёные призывают к срочным мерам, чтобы предотвратить дальнейшую деградацию земель. Политики и специалисты должны усилить внимание к проблеме и применять комплексный подход к её решению. Это включает в себя изменение методов сельскохозяйственного производства, восстановление лесов и улучшение управления водными ресурсами. Только такие действия помогут сохранить плодородные земли и стабилизировать климатическую ситуацию.