Земле предрекли катастрофу из-за жутких изменений на леднике «Судного дня»

Антарктический ледник Туэйтс, прозванный ледником «Судного дня», начал таять быстрее из-за потепления приливных течений. Это грозит радикальным повышением уровня Мирового океана и большим ущербом экосистем планеты и прибрежных районов по всему миру. Прогноз о новом всемирном потопе, сделанных учёными из Калифорнийского университета в Ирвайне и Университета Ватерлоо, опубликован на сайте Phys.org.

Ледник уже теряет около 50 миллиардов тонн льда ежегодно, а прямо сейчас тёплые приливные течения проникают под лёд и способствуют его быстрому таянию и отступлению. Климатологи надеялись, что таяние «Судного дня» займёт 100-500 лет, но, вероятно, это случится раньше.

Обсуждается создание гигантских подводных занавесов, которые частично могут предотвратить попадание тёплых приливных течений. Их можно было бы сделать из ткани или даже из пузырей, если бы между Туэйтсом и тёплой водой можно было разместить трубу. Но даже это не решит проблему выбросов углерода.

Тем временем исследователи из Дартмутского колледжа и Эдинбурга утверждают, что ледник может быть менее подвержен неустойчивости морских ледяных утесов — истончение может даже стабилизировать ледяные скалы. Ранее этот процесс считался ключевым для обрушения крупных ледников.