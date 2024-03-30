Учёные заявили о раскачивании антарктического ледника размером с Францию

Крупнейший шельфовый ледник Антарктиды — ледник Росса, сравнимый по площади с Францией — под воздействием ледовых потоков каждый день совершает маятниковые движения вперёд-назад на шесть-восемь сантиметров. Результаты исследования американских геологов из Университета Вашингтона в Сент-Луисе опубликовал научный журнал Geophysical Research Letters (GRL).

"Эти внезапные движения потенциально способны сыграть роль в возникновении ледотрясений и трещин на шельфовом леднике", — отметил автор исследования профессор Дуг Винс.

Шельфовые ледники являются препятствием для материковых ледников и ледовых потоков, благодаря им на континенте накапливается большое количество льда. Если же они разрушатся, льды начнут таять быстрее и, как следствие, поднимется уровень океана.

По мнению учёных, сдвиги туда и обратно не связаны напрямую с глобальным потеплением. По одной из версий, всё дело в потере влаги в ложе ледового потока, отчего он становится более "липким".