Учёные заявили о раскачивании антарктического ледника размером с Францию
GRL: Ледник Росса в Антарктиде ежедневно смещается на 6–8 сантиметров
Крупнейший шельфовый ледник Антарктиды — ледник Росса, сравнимый по площади с Францией — под воздействием ледовых потоков каждый день совершает маятниковые движения вперёд-назад на шесть-восемь сантиметров. Результаты исследования американских геологов из Университета Вашингтона в Сент-Луисе опубликовал научный журнал Geophysical Research Letters (GRL).
"Эти внезапные движения потенциально способны сыграть роль в возникновении ледотрясений и трещин на шельфовом леднике", — отметил автор исследования профессор Дуг Винс.
Шельфовые ледники являются препятствием для материковых ледников и ледовых потоков, благодаря им на континенте накапливается большое количество льда. Если же они разрушатся, льды начнут таять быстрее и, как следствие, поднимется уровень океана.
По мнению учёных, сдвиги туда и обратно не связаны напрямую с глобальным потеплением. По одной из версий, всё дело в потере влаги в ложе ледового потока, отчего он становится более "липким".
Ранее Life.ru писал, что площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды сократилась до 1,79 миллиона квадратных километров — этот показатель является минимальным за 44 года спутниковых наблюдений. Особое опасение у специалистов вызывает ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, известный как "ледник Судного дня", его таяние может привести к повышению уровня Мирового океана на полметра.
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