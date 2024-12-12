В Офисе Зеленского признали, что не готовы договариваться с Москвой

В настоящее время Украина не готова к переговорам с Россией, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Чтобы начать переговорный процесс, Украина должна быть сильной, и только тогда сможет вести диалог с Российской Федерацией на равных условиях», — отметил он.