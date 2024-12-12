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12 декабря, 09:36

В Офисе Зеленского признали, что не готовы договариваться с Москвой

Глава Офиса президента Украины Ермак: Сейчас мы не готовы к переговорам с РФ

В настоящее время Украина не готова к переговорам с Россией, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Чтобы начать переговорный процесс, Украина должна быть сильной, и только тогда сможет вести диалог с Российской Федерацией на равных условиях», — отметил он.

Стоит напомнить, что накануне его советник Михаил Подоляк утверждал, что война не должна завершаться за счет территориальных уступок со стороны Украины. А украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ранее выразил мнение, что Россия не сядет за стол переговоров с Украиной, если Запад не выступит единым фронтом и не займёт «скоординированную общую позицию» в данном вопросе.

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Напомним, ранее новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил, что Зеленский готов к переговорам. Кремль уже изучил предложение американского политика и напомнил, что нужно для выхода на мирную траекторию.

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Shutterstock AI / FOTODOM

Марина Фещенко
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