Что будет с Украиной после СВО. Какой мирный план Запад готовит для Киева Политики из США и ЕС предлагают свои варианты завершения конфликта на Украине, умалчивая, что у некоторых есть свой интерес в этой стране, — какая участь ждёт Киев, разбирался Life.ru. 11 декабря, 21:27 Сколько планов урегулирования конфликта на Украине существует — в материале Life.ru. Shutterstock / FOTODOM / DC Studio

Россия и Украина прошли путь от Стамбульских соглашений 2022 года до отсутствия какого-либо диалога, но если в Киеве выдвигают неосуществимые требования, то в Москве взвешенно подходят к каждому предложению и готовы обсуждать детали будущего урегулирования конфликта, сохраняя собственные национальные интересы.

Планы Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной агитации обещал, что конфликт он закончит за одни сутки. Пока это лишь слова, но планы по урегулированию его командой разработаны.

The American Spectator утверждает, что Трамп выступает за прекращение огня и возврат войск на исходные позиции. В случае отказа России он разрешит европейским странам ввести свои армии на Украину. Если же Москва соглашается на такие условия, то получает отказ Киева от вступления в ЕС и НАТО.

— Киев сможет похвастаться тем, что сохранил независимость, несмотря на сожаления о невступлении в ЕС и НАТО. Россия, в свою очередь, скажет, что преподала Украине урок и достигла цели остановить расширение НАТО, — подытожил автор.

Сам же Трамп заявляет, что Зеленский готов к переговорам и хочет подписать мирное соглашение.

Чего хочет киевский режим

Глава киевского режима Владимир Зеленский. Фото © Telegram / Zelensky / Official

Изначально Киев готов был идти на уступки, но все договорённости были сорваны. Представители режима Зеленского и он лично твердили о границах 1991 года, что нереально было достигнуть, потом пыл поумерили и решили сдать всю страну.

— Появилась идея ввести так называемые миротворческие войска, в которые войдут страны НАТО, такие как Великобритания, Германия, Польша и Румыния. Каждая из этих стран займёт свою зону ответственности, за счёт этого получат доступ к тем богатствам Украины, которые Зеленский сейчас щедро раздаёт, чтобы удержать свою власть, — пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

Служба внешней разведки заявляет, что миротворческий контингент, который готовятся ввести четыре страны, насчитывает 100 тысяч человек.

Нельзя не сказать, что Владимир Зеленский регулярно выдумывает какие-то мирные планы, планы победы, мирные саммиты, и вот премьера — контактная группа по урегулированию. В неё войдут Франция, Германия, Польша и, возможно, Дания. Странно, что не пригласили Люксембург и Андорру. Первая встреча этой группы может произойти уже в декабре. В Офисе президента Украины сразу сообщили, что на этом шабаше Зеленский планирует обсудить приглашение в НАТО.

Украина видит в НАТО защитника, но забывает, что именно желание вступить в Североатлантический альянс и привело страну к боевым действиям. Обсуждается и вопрос интеграции в военный блок по частям, как это было с разделённой Германией.

Раздел Украины

Сам факт существования Украины стоит под вопросом. С одной стороны, Россия уже забрала часть территорий и, вероятно, не остановится. С другой, западные соседи Киева тоже не против отломить свой кусок. Польша и Румыния вернули бы то, что потеряли по итогам Второй мировой войны. И это часто обсуждают в местных СМИ. Но многие забывают про интерес Будапешта и его взор на Закарпатье, где местные жители уже давно получают венгерские паспорта.

— Европейцы понимают, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был много раз вхож в кабинет Трампа, где обсуждал будущее Европы и украинского конфликта, — сказал Леонков, добавив, что именно хорошие отношения с президентом США могут сыграть ему на руку в закарпатском вопросе.

Кстати, Орбан встречался с представителями всех конфликтующих сторон и считался одним из переговорщиков. Теперь же место венгерского лидера будет занимать поляк. С 1 января Польша начинает председательство в Европейском союзе. По данным Reuters, в ближайшие дни премьер-министр Дональд Туск встретится с лидером Франции. Планируется, что они обсудят встречу Трампа и Зеленского.

Позиция России

Кадры главы МИД России Сергея Лаврова журналисту Такеру Карлсону. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Ряд условий мирного договора, который бы устроил Россию, озвучил министр иностранных дел Сергей Лавров во время интервью с Такером Карлсоном. Итоговый документ должен включать пункты о внеблоковом статусе Украины, отсутствии иностранной военной инфраструктуры на территории, подконтрольной Киеву, а также запрет на участие западных стран в учениях, проводимых на Украине. Также киевскому режиму придётся признать присоединение новых регионов.

— Мы не можем мириться с ситуацией, когда сохраняется украинское законодательство, запрещающее русский язык, российские СМИ, русскую культуру, Украинскую православную церковь. Это нарушение обязательств Украины по Уставу ООН. С этим нужно что-то делать, — добавил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что режим Зеленского сам себе запретил вести переговоры с Россией. Если в Киеве поменяют позицию, то это и будет знаком к началу мирного урегулирования. Пока же боевые действия идут, и огонь не прекратится точно до 20 января — дня инаугурации Дональда Трампа. Алексей Леонков предполагает, что конфликт до этого времени продолжится точно, но в СМИ всё чаще будут появляться заявления российских чиновников о наших требованиях.

Авторы Даниил Черных