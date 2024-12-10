На кого Запад поменяет Зеленского и как Украина будет вступать в Россию по частям Политолог Дмитрий Родионов — об окончании политической карьеры главы киевского режима Владимира Зеленского, для замены которого переговоры ведутся сразу с несколькими кандидатами. 9 декабря, 21:25 Почему Зеленский боится мирных переговоров с Россией. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Украинский президент Владимир Зеленский желает завершить конфликт с Россией, заявил в интервью New York Post избранный президент США Дональд Трамп. «Он хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня. Мы не обсуждали детали. Он считает, что пришло время», — сказал он. Так Трамп прокомментировал встречу с Зеленским, которая состоялась в Париже при посредничестве французского президента Эмманюэля Макрона.

Трамп также сослался на свой пост в Truth Social, в котором он призвал к немедленному прекращению огня и началу переговоров. Однако просроченный глава киевского режима, по сути, отверг инициативу американского президента. Зеленский написал в своём Telegram-канале, что не приемлет мирные соглашения без гарантий безопасности.

Трамп ещё припомнит подлости Зеленского

Зеленский окончательно сошёл с ума, если не понимает, что с Трампом так говорить нельзя. Мало того что ещё в 2020-м Зеленский подыграл команде Джо Байдена, чем помог тому обойти Трампа, он и в нынешнюю кампанию открыто агитировал за демократов. Едва ли Трамп об этом забыл. А теперь он ещё ставит Трампу условия! А то и вовсе — плюёт в лицо, как выражаются американские пользователи X.

Возможно, Трамп, когда давал интервью NYT, ещё не слышал слов Зеленского. А возможно, слышал, но сделал вид, что нет. Тем хуже для Зеленского, ведь тогда, получается, Трамп даёт понять, что «мне вообще плевать, что ты там говоришь, — будешь делать то, что тебе говорю я!».

Как Трамп будет принуждать Киев к миру

Победивший на выборах президента США республиканец Дональд Трамп, который обещал избирателям урегулировать украинский конфликт за один день. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Отказ Зеленского от предложения Трампа грозит ядерной катастрофой, сетует на своей странице в X украинская журналистка Диана Панченко. Едва ли до этого дойдёт. Советники Трампа уже прямым текстом озвучивали, как будут принуждать Зеленского к миру: просто обрежут финансирование. Сколько Зеленский продержится без денег? Неделю или меньше?

Отказ Зеленского выполнять условия Трампа может вновь актуализировать вопрос о его замене, о которой давно говорят и у нас, и на Западе. И повод сделать это в любой момент — железобетонный: Зеленский с 20 мая занимает должность незаконно, просто американцы всё это время закрывают на это глаза. А могут перестать закрывать.

На днях глава офиса Зеленского Андрей Ермак летал в США для встречи с командой победившего республиканца. Многие задавались вопросом, почему не сам Зеленский? Почему именно Ермак? А потому, что с самим Зеленским, как пишет USA Today, в команде Трампа встречаться не хотят, поскольку тот утратил любой авторитет — и его просто не воспринимают всерьёз.

А как же встреча в Париже? Ну встреча в Париже нужна была для «картинки», причём той, что нужна Трампу — лебезящий перед ним, бегающий вокруг на цыпочках президент Украины, за которого всё решает президент США.

Но у президента Украины внезапно появилось собственное мнение. И зря. Потому что его «серый кардинал» Ермак привёз из Америки нерадостные вещи: в интервью The Telegraph он заявил, что Киев будет готов провести президентские выборы сразу после заключения мира с Россией. И не очень понятно, как к этому относится Зеленский и понимает ли, что ему их не выиграть, если его вообще допустят до участия. Очевидно, понимает, потому и ставит невыполнимые условия. Мол, выборы только после мира, а мир только после победы (ну или вступления в НАТО).

В Россию по частям

Обратите внимание, как менялась риторика Зеленского последние месяцы. Если раньше он продолжал настаивать на абсурдных требованиях границ 1991-го, то летом его аппетиты сузились до возвращения к статусу-кво на момент начала СВО, а уже осенью он говорил, что с «возвращением территорий» можно повременить, сейчас главное вступить в НАТО. А в конце ноября в интервью телеканалу Sky News согласился вступить в НАТО частями (т.е. так, чтобы пятая статья и «ядерный зонтик» распространялись бы только на 80% заявленной территории страны, по-прежнему подконтрольной Киеву). Очевидно, здесь проходит некий последний рубеж, за который он боится ступить.

А между тем СВО продолжается — и у Украины всё больше шансов по частям вступить в состав России, чем в НАТО. Что она успешно и делает, и чего не хочет допустить Запад. Зато к этому готов Зеленский — что угодно, любые потери, лишь бы конфликт продолжался.

Западные СМИ готовят Зеленского к замене

А ведь на Западе уже начали готовить общественное мнение. The Wall Street Journal написала, что «Зеленский сигнализирует о готовности к переговорам», а Bloomberg утверждал, что «переговоры должны начаться в ближайшее время, ситуация на Украине неустойчива». Telegraph отмечает, что уже треть украинцев выступают за территориальные уступки в обмен на мир. Вот и Трамп уже говорит о готовности Зеленского, а тот раз — и опровергает: сначала НАТО.

Почему же он так упорствует? Или сам верит в бред, который несёт? Скорее всего, причина в том, что он прекрасно понимает, что для него продолжение боевых действий — единственный способ остаться у власти. Судя по всему, Ермаку в Америке чётко дали понять: готовьте выборы! А это конец!

Зеленского поменяют на Залужного

Экс-главком ВСУ и нынешний посол Украины в Британии Валерий Залужный. Фото © Wikipedia / President.gov.ua

Британская Times на прошлой неделе опубликовала результаты опроса, согласно которому голосовать за Зеленского готовы всего 16 процентов избирателей, а 60 процентов предпочли бы, чтобы он вообще не баллотировался.

Повторимся, если его вообще допустят. Британия открыто ставит на экс-главкома ВСУ, а ныне украинского посла — Валерия Залужного, у которого, согласно опросу, 27 процентов поддержки.

А испанская El Mundo со ссылкой на источники в дипломатических кругах Киева пишет, что Запад после заключения соглашения с Россией о прекращении огня готовит Зеленскому «почётное изгнание» в Лондон, после чего Украину быстро возьмут в ЕС, окажут финансовую помощь и разместят на её территории войска.

При этом сами авторы признают, что на такое не согласится Москва, так что всё это можно посчитать хотелками. А вот «почётная ссылка» для Зеленского вполне реальна. Тем более что всего-то делов — поменять местами его с Залужным. А там домик уже имеется — купленный на «честно заработанное непосильным трудом».

Ликвидация ненужного свидетеля

Возможно, понимает, что такой вариант слишком оптимистичен — и его, скорее всего, просто ликвидируют как ненужного свидетеля — до домика в Англии он просто не доедет. Потому и держится за президентское кресло, понимая, что терять ему нечего. Единственное, что ему может помочь продлить агонию, — продолжение боевых действий.

Впрочем, Западу вовсе не обязательно его ликвидировать. Достаточно исполнить угрозы Трампа — прекратить финансирование Украины, и тогда вопрос решат сами жители страны. Едва ли кто выйдет защищать бывшего клоуна, вероятно, что и 16 процентов якобы готовых за него голосовать — натянуты.

Ермак на смену Зеленского

В общем, судьба Зеленского незавидна в любом случае. Но уже пора думать не о нём. А о том, кто придёт ему на смену. Залужный, которого двигает Лондон? Сам Ермак, который мог в Вашингтоне получить некое благословение от команды Трампа? Имеющий обширные связи в США предприниматель-аферист, глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия? Давний критик Зеленского, некогда называемый главным кандидатом на его замену, экс-спикер Рады Дмитрий Разумков? Старый добрый, проверенный временем и полностью свой для американцев экс-глава МВД Арсен Аваков*? Всё тот же Порошенко, который давно мечтает вернуться на Банковую?

России на это по большому счёту всё равно. Кто бы ни занял место Зеленского, это будет очередная западная креатура, от которой не стоит ждать какого-либо позитива. Любой президент, назначенный Западом, будет работать на интересы Запада и против интересов России.

Мы на Украине добиваемся в том числе денацификации, а значит, полной смены правящих элит. Новым только предстоит сформироваться изнутри. Если, конечно, к тому моменту Украина вообще сохранится.

* Внесён в России в реестр террористов и экстремистов.

Авторы Дмитрий Родионов