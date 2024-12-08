Как США готовятся к сдаче Украины, после событий в Сеуле Киев останется без ракет, бойкот Макрону, 8 декабря Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, что США сделают с Украиной и для чего понадобилось интервью с Лавровым, в обзоре новостей за неделю с 2-го по 8 декабря. 7 декабря, 21:07 Что изменит интервью министра Лаврова журналисту США? Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД, ЕРА, Meyssonnier Sarah / Pool / ABACA

Для чего Лавров дал интервью Карлсону

Интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону при серьёзном анализе позволяет сделать выводы, что Запад готовится к сдаче Украины. Причём большая часть тезисов, которая есть в СМИ, не включает много важных моментов, которые там присутствуют. Поэтому для формирования собственного мнения настоятельно рекомендую смотреть интервью целиком, а не довольствоваться краткими пересказами. И держать в голове, что это не начало переговорного процесса, а пропагандистское действие, направленное не на американские элиты, а на американского же массового зрителя.

Формулировки Лаврова вроде «русские люди, оставшиеся под властью нацистского режима», на мой взгляд, подразумевают, что никакого «договорняка», о котором сейчас так много любят рассуждать, не будет. Ибо невозможно себе представить русских людей под властью нацистов, пытающихся их уничтожить, — и мирные переговоры с этими нацистами вместо уничтожения русофобского режима.

Украина для Дональда Трампа — токсичный актив. Фото © © mid.ru

Если для клана Байдена Украина была «стиральной машинкой», на которой отмывались украденные из американского бюджета десятки миллиардов долларов, то для республиканцев (и Трампа в частности) это просто лишний геморрой и токсичный актив, на поддержание которого нет лишних денег. И Трампу проще его попросту сбросить, чем пытаться на что-то выменивать, потому что в случае продолжения можно и на встречные иски и репарации нарваться.

Как Сеул сам себя обезвредил

Попытка госпереворота в Южной Корее вышла откровенно жалкой, президент ввёл комендантский час и запретил деятельность парламента. Верные президенту солдаты пытались залезть в парламент через окно. В ответ парламент отменил комендантский час и поставил вопрос об импичменте президента.

На данный момент министр обороны, выполнявший приказы президента, подал в отставку. А полиция и прокуратура возбудили уголовное дело против президента. Юн Сок Ёль и его окружение обвиняются в государственной измене, мятеже и злоупотреблении властью. Голосование об импичменте должно пройти 7 декабря.

Попытка госпереворота в Южной Корее вышла откровенно жалкой. Фото © ТАСС / ЕРА

Нам в этом деле интересно прежде всего то, что, пока продолжается кризис власти в Южной Корее, а с севера над ней нависает товарищ Ким, она точно не будет поставлять оружие киевскому режиму. Ну и показательно, как быстро разрушилась сказка про «образцовую южнокорейскую демократию».

Второй тур выборов в Румынии 9 декабря отменит помощь Украине

Вторая значимая новость — это президентские выборы в Румынии. Где в первом туре победил контрсистемный кандидат Кэлин Джорджеску (конечно, не Джордани Йованович, но тоже ничего). Да, первый тур был не на этой неделе, зато события вокруг выборов происходят прямо сейчас. Так, пребывая в истерике от победы контрсистемного политика, правящая власть инициировала расследование спецслужб с заказом, чтобы те нашли там «русский след».

Сам же Джорджеску говорит, что в случае победы не будет поддерживать Украину и прекратит транзит оружия через территорию Румынии. У Орбана и Фицо может появиться коллега по интересам, можно будет соображать на троих. Если же он оставит без румынской поддержки ещё и Санду, то будет вообще интересно. Второй тур будет в воскресенье. Как говорит один мегаэксперт из бани, «держим кулаки за нашего парня».

Сирийский выпад — боевики захватывают города

Третья новость — наступление экстремистов в Сирии. Первоначальный успех этого наступления был обусловлен тем, что целая бригада СНА (Сирийской национальной армии, оппозиционного протурецкого бандформирования), расположенная в Алеппо, перешла на сторону боевиков.

На стороне боевиков выступают западные СМИ и политики. СМИ преувеличивают успехи боевиков, а политики в очередной раз вытащили из помойки «белых касок» (о которых за несколько лет успели забыть) и устроили слушания в ОЗХО ООН по поводу «преступлений Асада».

Очевидно, что международно признанные террористы действуют на западные деньги, по западным приказам и в координации с западными политиками. Характерно, что в составе террористических сил действуют целые отряды украинских нацистов.

Со своей стороны на помощь Асаду идут отряды иракской милиции (это она так называется — «милиция», на самом деле у них большой боевой опыт и достаточно тяжёлых вооружений), иранские прокси, даже какие-то военные из ОАЭ. И, конечно же, российские ВКС активно утюжат террористов, сократив их численность за эти дни минимум на две тысячи.

Ближайшая пара недель будет критической для Асада, в это время будет очень много шума, вбросов, истерик и криков «Это всё из-за российского Генштаба» и тому подобной вони (все мы знаем тусовку, которая использует для этого любой, даже самый надуманный повод). Но с учётом всех остальных обстоятельств это выглядит не как зловещий план всемогущего Запада, а как отчаянная попытка отвлечь хотя бы часть Российской армии от добивания ВСУ на Украине (на фоне рушащегося фронта).

Макрон и смерть режима

Следующая новость — Франция. Правительство Барнье (ставленника Макрона), пытавшееся поднять налоги и урезать социалку, получило вотум недоверия от парламента и отправилось в отставку. Во Франции — политический кризис, а новые выборы можно будет по закону проводить не ранее чем через год после предыдущих, то есть не раньше лета следующего года.

Сам Макрон, несмотря на крайне низкие рейтинги, пока отказывается уходить в отставку. Но без правительства и с враждебным парламентом позиции его остаются крайне зыбкими и нестабильными.

Доллар сделал своё дело

И последней новостью, которая характеризует уходящую неделю, мы возьмём перипетии с курсом доллара. В начале недели он подскочил, начались традиционные крики «Мы все умрём!», на пространстве между людьми и Польшей захрюкали «Ура! Наконец-то, Россия разваливается!» (этой фразой типичного украинского нациста можно обманывать несколько сотен раз в год). Крупные корпорации слили скопившиеся у них на балансе доллары по завышенному курсу, после чего курс вернули обратно, к предыдущим значениям.

В целом мы видим (я бы даже сказал «имеем удовольствие наблюдать»), как с западного самопровозглашённого «свободного мира» слетают остатки псевдодемократического глянца. Теряя влияние и власть они объявляют комендантский час и вводят военное положение, устраивают попытки госпереворотов (Саломея Зурабишвили сейчас икнула), выдают индульгенции собственным детям-преступникам (Байден не икает, он спит), фальсифицируют выборы (привет Майе Санду), бросают против оппозиции спецслужбы и держатся за власть любой ценой, игнорируя результаты выборов и уровень народной поддержки (Зеленский и Макрон), разжигают войны и поддерживают террористов.

И всё это с криками «Мы же демократы! Нам можно всё! Любые преступления!». Так умирает миф о либеральной демократии и западном превосходстве.

Авторы Александр Роджерс