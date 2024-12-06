Полное затмение. Приведёт ли вотум недоверия правительству Франции к сносу режима Макрона После выражения вотума недоверия правительству Мишеля Барнье парламентом Франции последовала отставка кабинета министров. Приведут ли требования оппозиции к отставке президента Франции Эмманюэля Макрона — подробнее в материале Life.ru. 6 декабря, 13:03 Депутаты требуют отставки президента Франции Эмманюэля Макрона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sasa Dzambic Photography

Результатом голосования за вотум недоверия правительству Франции парламента республики стала принятая отставка кабинета министров Мишеля Барнье. Аналогичные события разворачивались в стране лишь в 1960-х годах прошлого века при Жорже Помпиду, чью карьеру такой вотум однако не испортил.

В нижней палате французского парламента за недоверие проголосовал 331 депутат из 574, превысив необходимое количество на три дополнительных голоса. Причиной со стороны левой коалиции «Новый народный фронт» стало проведение антисоциальной политики, поскольку государство не справляется с огромным долгом, который составляет 112% ВВП. Годовой дефицит Франции подбирается к значению 6,1% ВВП, что вдвое больше предписанного Евросоюзом лимита. Ситуацию усугубляют экономические проблемы в течение двух последних лет.

Президент Эмманюэль Макрон принял прошение премьер-министра Мишеля Барнье об отставке правительства. Недолгая карьера чиновника на этом посту составила только три месяца, и это новый печальный рекорд для макроновского ставленника.

Напомним, «стойкий», по выражению президента, премьер-министр Мишель Барнье, которого нокаутировал парламент, дал госканалам интервью, где накануне вотума заявлял, что интересы Франции важнее, пытаясь провести годовой бюджет в обход нижней палаты парламента. Что, как мы видим, привело к созданию коалиции.

Эксперты отмечают, что вотум недоверия правительству не приведёт к сносу режима Макрона. Дело в том, что, чтобы избавиться от текущего режима, нужно заставить президента объявить досрочные выборы. А сделать это никто не может.

— Если бы оппозиция объединилась для какой-то совместной деятельности против Макрона, тоже можно было бы говорить о том, что режим испытывает серьёзнейшее давление. Правительство ушло, и теперь мы будем наблюдать паралич законодательной власти, но не снос режима, — утверждает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян.

Что изменит во Франции отставка правительства

Правительство не сможет принимать бюджет и законы. Это может длиться полгода — до досрочных парламентских выборов. Президент Макрон воспользуется своими полномочиями и начнёт принимать законы (включая бюджет) в обход парламента. Так как у него есть на это право. Тогда возобновятся массовые акции протеста и начнётся очередной виток кризиса.

Народ Франции митингует против режима Макрона. Фото © ТАСС / Blondet Eliot / ABACA

Франция устала от правления Макрона, а он нет

На фоне вынесения вотума недоверия правительству, которое проводило политику президента, лидер партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано призвала к отставке президента Франции Эмманюэля Макрона.

— Вотум недоверия победил политику Макрона. Его курс проводится в пользу самых богатых, и это должно закончиться. Больше не остаётся других решений: мы требуем ухода Макрона, и так же думает более 60% французов, — заявила Пано на пресс-конференции после голосования парламентариев.

Уже на следующий день глава Франции заявил, что не покинет президентский пост до конца срока, то есть до выборов 2027 года, обвинив оппозицию в антиреспубликанских действиях. Он отметил, что не готов расставаться с пятилетним мандатом, срок действия которого не истёк. А голосование депутатов назвал «оскорблением своих собственных избирателей». При этом он пообещал включить в будущий состав кабмина «все политические силы».

— Моя ответственность требует обеспечивать преемственность государства, правильное функционирование наших институтов, независимость нашей страны и защиту всех вас, — сказал Макрон.

Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян полагает, что Макрон отказывается уходить потому, что отказывается признавать своё поражение и свою ответственность за происходящее.

— Из-за действий Макрона сейчас фактически наступает тупиковая ситуация, потому что новое правительство быстро сформировать не получится. Парламент разделён между тремя фракциями, которые презирают друг друга, а объявить досрочные парламентские выборы нельзя, так как, согласно французскому законодательству, досрочные выборы проводятся не ранее чем через год после предыдущих. Эта ситуация может продлиться до лета 2025 года, — считает Мирзаян.

Политолог Алексей Мухин полагает, что оппозиция не теряет надежды сформировать новое правительство с учётом собственных интересов, а Макрон на это не пойдёт. Он решил продемонстрировать свою политическую брутальность, переключившись с внешнеполитического трека на внутренний.

— Лидеры оппозиции могут сформировать по давней европейской традиции теневое правительство. Но оказывать влияние на Макрона у них сейчас вряд ли получится. Но по всей Европе наблюдается тренд — правительства стран, которые наиболее дерзко поддерживали Украину и активно отправляли ей помощь, идут под раздачу. Общество и бизнес не поддерживают такие кабинеты — теперь для них это антитренд. Во Франции и Германии это наиболее очевидно. В Италии глава кабинета министров Джорджа Мелони вовремя сделала шаг назад и благодаря этому сохраняет позиции, — напоминает Алексей Мухин.

Эксперт отмечает, что есть и хорошая новость: в связи с назначением прибалтийских чиновников в Европейскую комиссию они доведут в ближайшее время русофобский курс до абсурда. Политика Брюсселя взорвётся и, как он считает, — перезагрузится.

Авторы Елена Стафеева