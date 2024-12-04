Сеул доигрался. Причины кризиса в Южной Корее и может ли он отразиться на России Президент Южной Кореи пытался сохранить власть, но теперь может отправиться в тюрьму — разбор Life.ru, что произошло и чем мог закончиться госпереворот. 4 декабря, 08:28 Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © Getty Images / Pool

Политический кризис в Южной Корее мог привести к столкновениям, к гражданской войне, конфликту с КНДР, но он быстро закончился, хотя военным пришлось вмешаться. С одной стороны, президент Юн Сок Ёль, по указу которого вооружённые силы введены в города, а с другой, парламент, где президентская партия из 300 мест занимает всего 108.

Причина кризиса

Юн Сок Ёль был избран президентом в мае 2022 года. Он является сторонником партии «Сила народа». Текущий состав Национального собрания сформирован по итогам выборов, прошедших в апреле 2024 года. Большинство у Демократической партии — 170 мест.

— К настоящему моменту Национальное собрание инициировало 22 ходатайства об импичменте правительственных чиновников с момента формирования нашего правительства. В настоящее время рассматривает вопрос об импичменте уже десятого чиновника, — заявил президент.

Юн Сок Ёль умолчал, что Южная Корея потерпела ряд неудач в экономике. Жена главы государства оказалась замешана в коррупционных скандалах. Президенту грозит импичмент. Кризис усилился после того, как Демократическая партия отказалась принимать бюджет на 2025 год. Южнокорейский лидер обвинил демократов в том, что они используют голосование в своих политических целях.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и его супруга Ким Кеон-хи (слева). Фото © ТАСС / AP / Susan Walsh

— Национальное собрание стало логовом преступных групп и пытается парализовать судебно-административную систему страны и свергнуть систему либеральной демократии через законодательную диктатуру, — сказал Юн Сок Ёль.

Как президент спасал себя

Юн Сок Ёль ввёл военное положение. Подразумевалось, что будет запрещена политическая деятельность, в том числе работа Национального собрания, под запретом массовые митинги, а в СМИ вводится цензура. В Сеуле заметили тяжёлую технику. Силовики заняли здание парламента и пропускали в Национальное собрание только депутатов и аккредитованных журналистов. Среди тех, кто исполнял указы главы государства, была элитная 1-я бригада специального назначения. Примечательно, что это подразделение уже участвовало в двух государственных переворотах.

У «слуг народа» было право отменить военное положение, и они им воспользовались. Военные подчинились воле парламентариев и покинули здание. Юн Сок Ёль также согласился отозвать военнослужащих и отменить военное положение.

Чем закончились столкновения







Подводить итоги пока рано, но уже известны предварительные результаты. В отставку ушли начальники управлений и старшие секретари администрации президента. Парламентское большинство готовится обвинить главу государства и министра обороны в государственной измене. 57-летний президент может лишиться власти 6-го или 7 декабря.

Вмешательство Северной Кореи

Президент Южной Кореи не придумал ничего лучше, чем обвинить оппозиционеров в сотрудничестве с Северной Кореей. Профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын не может воспользоваться сложившейся ситуацией и, вероятно, сам удивлён происходящему.

— Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы подавить северокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок, — сказал южнокорейский глава.

В действительности никаких признаков вмешательства со стороны северного соседа нет. Максимум, как Пхеньян мог принять участие в кризисе, — отправить очередную партию мусора, но даже этого не произошло.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото © Life.ru.

— Никто Южной Корее не угрожает. Ни Россия, ни Китай, ни даже Северная Корея. Они заняты внутренними проблемами, другими вопросами. А то, что сейчас пытается объявить президент Южной Кореи, это традиционное оправдание, — пояснил руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

Глава Демократической партии заявил, что президент может спровоцировать вооружённый конфликт с КНДР. Таким образом он сможет избежать или отсрочить отставку и судебное разбирательство.

Позиция США

Посольство США в Южной Корее выпустило рекомендации для своих граждан. Их попросили избегать мест, где проходят собрания. Для Штатов введение военного положения было неожиданностью.

— Сейчас мы сосредоточены на том, чтобы продолжать собирать факты, следить за ситуацией на местах и ожидать, что всё это будет полностью урегулировано мирным путём и в соответствии с верховенством закона, — сказал заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель, подчеркнув, что союз США и Республики Корея нерушим.

Заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель. Фото © Getty Images / Anadolu

Как кризис в Корее отразится на России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обратилась в момент столкновений в Сеуле к странам Прибалтики.

— Что на этот счёт решили Литва, Латвия и Эстония? Санкции будут вводить в отношении Сеула? Или Южной Корее повезёт больше, чем Грузии? — написала Захарова.

Учитывая, что Юн Сок Ёль, как и в целом Южная Корея, ориентированы на США, то Россия и Китай временно могут быть спокойны за это направление. Китаевед Николай Вавилов отмечает, что «заварушка в Южной Корее очень ослабляет американцев». В последнее время Южная Корея сблизилась с Украиной. Дошло до того, что Сеул обсуждал вопрос отправки на помощь киевскому режиму разведчиков и специалистов по военной тактике. За это корейская Демократическая партия грозила отстранить от должности министра обороны. Глава оборонного ведомства Украины Рустем Умеров посетил Южную Корею, где в свойственной украинцам манере выпрашивал оружие. Корейские власти отказали, сославшись на местные законы. А вот почти 2,5 миллиарда долларов получить смогут. Якобы это будет кредит. Лидер Демпартии Ли Чжэ Мён считает, что деньги никто не вернёт, а их лучше было бы потратить на реконструкцию местной инфраструктуры.

— Переворот в Южной Корее можно расценивать как очень удачное стечение обстоятельств, которое как минимум осложнит нашим противникам осуществление их тактических планов, — прокомментировал американист Кирилл Бенедиктов.

По его мнению, вариант, когда Юн Сок Ёль будет отстранён от власти, для России лучший. Фактически к этому и идёт.

Авторы Даниил Черных