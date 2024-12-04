Южнокорейская оппозиция готовит обвинения в госизмене к президенту
«Рёнхап»: Президента и министра обороны Южной Кореи хотят обвинить в госизмене
Юн Сок Ёль. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sukyeol.yoon
В Южной Корее ведущая оппозиционная партия «Тобуро» планирует предъявить обвинения президенту Юн Сок Ёлю и министру обороны Ким Ён Хёну в государственной измене после объявления военного положения в стране.
Как сообщает агентство «Рёнхап», партия намерена тщательно проработать этот вопрос.
Напомним, 3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. Вскоре парламент Южной Кореи большинством голосов отклонил этот шаг и потребовал его отмены. Согласно конституции, президент обязан незамедлительно выполнить решение парламента, однако отмена была объявлена лишь через несколько часов. Позднее руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку.