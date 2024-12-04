Руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку
Юн Сок Ёль. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sukyeol.yoon
В Южной Корее руководство администрации президента Юн Сок Ёля единовременно подало в отставку на фоне напряжённой ситуации, связанной с введением и отменой военного положения. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».
«Начальники управлений и старшие секретари одновременно подали в отставку», — говорится в сообщении офиса президента, разосланном журналистам.
Одним из тех, кто решил оставить пост, стал советник президента по национальной безопасности Син Вон Сик.
Решение было принято в ходе заседания руководящего состава под председательством главы администрации президента Чон Чжин Сока, которое прошло сегодня, 4 декабря.
Напомним, 3 декабря Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения, заявив, что это необходимо «для устранения просеверокорейских сил и сохранения либерального конституционного строя». Однако парламент Южной Кореи большинством голосов проголосовал против этой меры и потребовал её немедленной отмены. Согласно конституции страны, президент обязан оперативно выполнить решение парламента. Тем не менее, отмена была объявлена с задержкой в несколько часов.