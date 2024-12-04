Руководство администрации президента Южной Кореи подало в отставку

В Южной Корее руководство администрации президента Юн Сок Ёля единовременно подало в отставку на фоне напряжённой ситуации, связанной с введением и отменой военного положения. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Начальники управлений и старшие секретари одновременно подали в отставку», — говорится в сообщении офиса президента, разосланном журналистам.

Одним из тех, кто решил оставить пост, стал советник президента по национальной безопасности Син Вон Сик.