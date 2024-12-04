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3 декабря, 23:47

Оппозиция Южной Кореи потребовала отставки президента

«Киодо»: Оппозиция Южной Кореи потребовала отставки президента Юн Сок Ёля

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © ТАСС / Renato Pajuelo / EPA

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Обложка © ТАСС / Renato Pajuelo / EPA

Оппозиционная сила Южной Кореи, Демократическая партия «Тобуро», потребовала отставки лидера страны Юн Сок Ёля и пригрозила ему импичментом. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Решение обусловлено введением венного положения в стране и его последующей отменой. В случае, если южнокорейский президент не пойдёт на условия оппозиции, партия пригрозила ему процедурой импичмента.

Стоит отметить, что «Тобуро» принадлежит 170 мандатов в 300-местном парламенте. В соответствии с Конституцией Республики, для принятия решения об импичменте необходимо получить две трети голосов депутатов. Правящая партия контролирует более трети мест в законодательном органе.

Военные Южной Кореи вернулись на базы после отмены военного положения
Военные Южной Кореи вернулись на базы после отмены военного положения

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение, приостановив деятельность парламента и политических партий. Он отметил, что принял эту меру для борьбы с «просеверокорейскими элементами» и защиты конституционного порядка. Депутаты Национальной ассамблеи проголосовали за отмену военного положения. Военные покинули парламент, а обстановка в столице страны стабилизировалась. В итоге спустя время Юн Сок Ёль объявил об отзыве военных и отмене военного положения.

Оксана Попова
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