Оппозиция Южной Кореи потребовала отставки президента

Оппозиционная сила Южной Кореи, Демократическая партия «Тобуро», потребовала отставки лидера страны Юн Сок Ёля и пригрозила ему импичментом. Об этом сообщает агентство «Киодо».

Решение обусловлено введением венного положения в стране и его последующей отменой. В случае, если южнокорейский президент не пойдёт на условия оппозиции, партия пригрозила ему процедурой импичмента.