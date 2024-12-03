Военные Южной Кореи вернулись на базы после отмены военного положения
Правительство Южной Кореи проголосовало за отмену военного положения в стране
Военные Южной Кореи вернулись на базы после отмены военного положения. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1
Южнокорейское правительство проголосовало за отмену военного положения, ранее введённого в стране. Такую информацию опубликовало агентство «Рёнхап».
Как уточняет агентство, также вместе с отменой военного положения были отозваны военные Южной Кореи. Все они вернулись на свои базы. Тем временем командование военным положением расформировали.
Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение, приостановив деятельность парламента и политических партий. СМИ и издательства должны были перейти под контроль военного командования, а медицинские работники получили распоряжение о незамедлительном возвращении на работу. Ситуация начала нормализоваться после того, как депутаты Национальной ассамблеи проголосовали за отмену военного положения. Военные покинули парламент, а обстановка в столице страны стабилизировалась. В итоге спустя время Юн Сок Ёль объявил об отзыве военных и отмене военного положения.