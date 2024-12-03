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3 декабря, 20:03

Президент Южной Кореи заявил об отзыве военных и отмене военного положения

Юн Сок Ёль. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sukyeol.yoon

Юн Сок Ёль. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / sukyeol.yoon

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил об отзыве военных и скорой отмене военного положения. Об этом сообщает агентство Рёнхап со ссылкой на заявление главы государства.

«Я отозвал военных, задействованных в реализации военного положения», — цитирует агентство слова президента.

Как сообщается, Юн Сок Ёль также заявил, что официально отменит военное положение на предстоящем заседании правительства.

Напомним, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение, приостановив деятельность парламента и политических партий. СМИ и издательства должны были перейти под контроль военного командования, а медицинские работники получили распоряжение о незамедлительном возвращении на работу. Ситуация начала нормализоваться после того, как депутаты Национальной ассамблеи проголосовали за отмену военного положения. Военные покинули парламент, а обстановка в столице страны стабилизировалась.

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Анатолий Цейко
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