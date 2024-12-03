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3 декабря, 16:34

Военные покинули здание парламента Южной Кореи после голосования депутатов

Военные покидают здание парламента Южной Кореи в Сеуле после принятия депутатами резолюции об отмене военного положения. Об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на спикера парламента У Вон Сика.

Парламент Южной Кореи ранее проголосовал за отмену военного положения, набрав 190 голосов «за». Многие депутаты смогли пройти в здание Нацсобрания, несмотря на попытки военных помешать им. В целом в парламенте насчитывается 300 депутатов.

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Напомним, что сегодня президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. В стране запрещается работа парламента и политических партий, все СМИ и издательства должны перейти под контроль командования военного положения, всему медицинскому персоналу предписано вернуться на работу в течение 48 часов. Русскоязычные жители Сеула рассказали, что обстановка на улицах города спокойная. Суета наблюдается лишь в самом центре южнокорейской столицы и у здания Национальной ассамблеи. На улицах южнокорейской столицы заметили военную технику и вертолёты.

Обложка ©

TACC / AP / Cho Jung-woo

Наталья Демьянова
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