Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

Парламент Южной Кореи принял решение отменить военное положение в стране, об этом сообщил спикер парламента У Вон Сик на заседании. Все 190 депутатов, присутствовавших на голосовании, поддержали отмену. Многие депутаты смогли пройти в парламент, несмотря на попытки военных помешать им. В целом в парламенте насчитывается 300 депутатов.

У оппозиционной «Демократической партии» большинство в Национальном собрании — по закону она может просто отменить решение о введении военного положения, озвученное сегодня президентом Юн Сок Ёлем.