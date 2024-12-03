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3 декабря, 16:14

Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения

Парламент Южной Кореи принял решение отменить военное положение в стране, об этом сообщил спикер парламента У Вон Сик на заседании. Все 190 депутатов, присутствовавших на голосовании, поддержали отмену. Многие депутаты смогли пройти в парламент, несмотря на попытки военных помешать им. В целом в парламенте насчитывается 300 депутатов.

У оппозиционной «Демократической партии» большинство в Национальном собрании — по закону она может просто отменить решение о введении военного положения, озвученное сегодня президентом Юн Сок Ёлем.

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Ранее президент Южной Кореи объявил военное положение в стране после того, как парламент инициировал процедуру импичмента нескольких высокопоставленных чиновников и отклонил бюджетные предложения правительства. В условиях военного положения деятельность парламента и политических партий приостановлена, все СМИ и издательства должны находиться под контролем военного командования, а медицинскому персоналу предписано вернуться на рабочие места в течение 48 часов. Оппозиция фактически обвиняет президента в стремлении установить военную диктатуру и призывает граждан выходить на протестные акции.

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X/ YTN

Алексей Берковиц
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