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3 декабря, 15:43

Бронетехника и вертолёты: Жители Сеула рассказали об обстановке после введения военного положения

SHOT: Жители Сеула заявили о спокойной обстановке и вертолётах над городом

Бронетехника в Сеуле. Обложка © X / bushra585

Бронетехника в Сеуле. Обложка © X / bushra585

Русскоязычные жители Сеула в беседе с SHOT рассказали, что обстановка на улицах города спокойная, несмотря на введение военного положения. Основная суета наблюдается лишь в самом центре южнокорейской столицы и у здания Национальной ассамблеи.

Военная авиация и обстановка у здания парламента Южной Кореи в Сеуле. Видео © X / MilitantTracker / Sea2Sea1Way

В настоящее время по Сеулу разъезжают гражданские автомобили, да и паники среди местного населения нет. При этом в центре города замечено множество полицейских и колонны бронетехники, а в небе летают вертолёты. Тем временем ситуация в здании парламента Южной Кореи сейчас напряжённая. Депутаты пытаются прорваться внутрь и отменить военное положение, а также проголосовать за импичмент президенту.

Ранее стало известно, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Теперь в стране запрещается работа парламента и политических партий, все СМИ и издательства должны перейти под контроль командования военного положения, всему медицинскому персоналу предписано вернуться на работу в течение 48 часов.

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Наталья Демьянова
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