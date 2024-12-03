Бронетехника и вертолёты: Жители Сеула рассказали об обстановке после введения военного положения

Русскоязычные жители Сеула в беседе с SHOT рассказали, что обстановка на улицах города спокойная, несмотря на введение военного положения. Основная суета наблюдается лишь в самом центре южнокорейской столицы и у здания Национальной ассамблеи.

Военная авиация и обстановка у здания парламента Южной Кореи в Сеуле. Видео © X / MilitantTracker / Sea2Sea1Way

В настоящее время по Сеулу разъезжают гражданские автомобили, да и паники среди местного населения нет. При этом в центре города замечено множество полицейских и колонны бронетехники, а в небе летают вертолёты. Тем временем ситуация в здании парламента Южной Кореи сейчас напряжённая. Депутаты пытаются прорваться внутрь и отменить военное положение, а также проголосовать за импичмент президенту.