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Регион
3 декабря, 15:27

Посольство открыло горячую линию для россиян в охваченной беспорядками Южной Корее

Посольство России в Республике Корея выпустило заявление для россиян после объявления Президентом Республики Юн Сок Ёлем военного положения. Для граждан заработал экстренный телефон горячей линии, куда можно обратиться за помощью в случае нештатной ситуации, её номер +8210-6629-2134.

«Призываем российских граждан, находящихся в Республике Корея, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности», — говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение на фоне кризиса власти. В стране запрещается работа парламента и политических партий, все СМИ и издательства должны перейти под контроль командования военного положения, всему медицинскому персоналу предписано вернуться на работу в течение 48 часов.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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