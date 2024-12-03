Посольство открыло горячую линию для россиян в охваченной беспорядками Южной Корее
Посольство России в Республике Корея выпустило заявление для россиян после объявления Президентом Республики Юн Сок Ёлем военного положения. Для граждан заработал экстренный телефон горячей линии, куда можно обратиться за помощью в случае нештатной ситуации, её номер +8210-6629-2134.
«Призываем российских граждан, находящихся в Республике Корея, сохранять спокойствие, соблюдать рекомендации властей и воздерживаться от участия в массовых мероприятиях, особенно политической направленности», — говорится в заявлении дипмиссии.
Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение на фоне кризиса власти. В стране запрещается работа парламента и политических партий, все СМИ и издательства должны перейти под контроль командования военного положения, всему медицинскому персоналу предписано вернуться на работу в течение 48 часов.
Kandinsky 3.1 / Life.ru