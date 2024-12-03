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3 декабря, 14:05

В Южной Корее ввели военное положение и созвали войсковых командиров

Рёнхап: Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Об этом докладывает местное агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию главы государства.

«Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы подавить северокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — заявил политик.

Агентство уточняет, что такая мера принята в связи с борьбой со сторонниками Северной Кореи. Южнокорейское Минобороны созывает встречу ключевых командиров войск, чтобы усилить боевую готовность.

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Ранее Южная Корея отправила баллистическую ракету в акваторию Жёлтого моря в ответ на ракетные пуски КНДР. Манёврами Сеул хотел продемонстрировать готовность «ответить на любую провокацию» Пхеньяна.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yeongsik Im

Николай Рюмин
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