В Южной Корее ввели военное положение и созвали войсковых командиров

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль ввёл в стране военное положение. Об этом докладывает местное агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию главы государства.

«Я объявляю чрезвычайное военное положение, чтобы подавить северокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», — заявил политик.

Агентство уточняет, что такая мера принята в связи с борьбой со сторонниками Северной Кореи. Южнокорейское Минобороны созывает встречу ключевых командиров войск, чтобы усилить боевую готовность.