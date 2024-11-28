«Хочу Чхонгун»: В Сеуле развеяли мечты Киева о покупке южнокорейского оружия

Киевские главари планировали пойти на несвойственное им действие: за настоящие деньги приобрести оружие у Южной Кореи, а не выпрашивать, как у других стран. Однако в Сеуле Украина получила твёрдый отказ, так как законы азиатской страны запрещают экспорт вооружения в государства, где идут конфликты. В частности, ВСУ мечтали прикупить ЗРК «Чхонгун», снаряды и станции РЭБ.