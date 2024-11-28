«Хочу Чхонгун»: В Сеуле развеяли мечты Киева о покупке южнокорейского оружия
В Южной Корее отказали Киеву в продаже оружия из-за внутреннего закона
Власти Южной Кореи отказали Украине в продаже оружия. Об этом решении сообщил южнокорейский телеканал SBS.
Киевские главари планировали пойти на несвойственное им действие: за настоящие деньги приобрести оружие у Южной Кореи, а не выпрашивать, как у других стран. Однако в Сеуле Украина получила твёрдый отказ, так как законы азиатской страны запрещают экспорт вооружения в государства, где идут конфликты. В частности, ВСУ мечтали прикупить ЗРК «Чхонгун», снаряды и станции РЭБ.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко предупреждал, что поставка Сеулом оружия на Украину окончательно испортит их отношения с Москвой. Россия будет реагировать оперативно и согласно собственному усмотрению.
Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera