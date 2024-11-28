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28 ноября, 13:20

«Хочу Чхонгун»: В Сеуле развеяли мечты Киева о покупке южнокорейского оружия

В Южной Корее отказали Киеву в продаже оружия из-за внутреннего закона

Власти Южной Кореи отказали Украине в продаже оружия. Об этом решении сообщил южнокорейский телеканал SBS.

Киевские главари планировали пойти на несвойственное им действие: за настоящие деньги приобрести оружие у Южной Кореи, а не выпрашивать, как у других стран. Однако в Сеуле Украина получила твёрдый отказ, так как законы азиатской страны запрещают экспорт вооружения в государства, где идут конфликты. В частности, ВСУ мечтали прикупить ЗРК «Чхонгун», снаряды и станции РЭБ.

В Госдуме считают, что Запад вполне может передать Украине ядерное оружие
В Госдуме считают, что Запад вполне может передать Украине ядерное оружие

Ранее замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко предупреждал, что поставка Сеулом оружия на Украину окончательно испортит их отношения с Москвой. Россия будет реагировать оперативно и согласно собственному усмотрению.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Flying Camera

Николай Рюмин
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