В Госдуме считают, что Запад вполне может передать Украине ядерное оружие
Депутат Журавлёв: Запад может передать Украине ядерное оружие
Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлёв не исключает, что западные страны могут передать Украине ядерное оружие. Об этом депутат ГД РФ заявил в эфире радио «Комсомольская правда».
Парламентарий напомнил, что три года назад никто не верил в возможность передачи Украине летального оружия, однако сегодня это реальность. Аналогично может произойти и с ядерными боеголовками, уверен политик.
«Почему мы сейчас тогда должны исключать передачу ядерного оружия Украине? Я считаю, что, скорее всего, так и будет. Им некуда деваться», — подчеркнул Журавлёв.
Напомним, ранее Конгресс США предостерёг Джо Байдена от передачи ядерного оружия Украине. В свою очередь, МИД России предупредил, чем обернётся эта затея. Сергей Рябков подчеркнул, что передача ядерного оружия Киеву приведёт к неуправляемой эскалации конфликта.
Life.ru