В Госдуме считают, что Запад вполне может передать Украине ядерное оружие

Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлёв не исключает, что западные страны могут передать Украине ядерное оружие. Об этом депутат ГД РФ заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

Парламентарий напомнил, что три года назад никто не верил в возможность передачи Украине летального оружия, однако сегодня это реальность. Аналогично может произойти и с ядерными боеголовками, уверен политик.