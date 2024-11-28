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28 ноября, 12:49

В Госдуме считают, что Запад вполне может передать Украине ядерное оружие

Депутат Журавлёв: Запад может передать Украине ядерное оружие

Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлёв не исключает, что западные страны могут передать Украине ядерное оружие. Об этом депутат ГД РФ заявил в эфире радио «Комсомольская правда».

Парламентарий напомнил, что три года назад никто не верил в возможность передачи Украине летального оружия, однако сегодня это реальность. Аналогично может произойти и с ядерными боеголовками, уверен политик.

«Почему мы сейчас тогда должны исключать передачу ядерного оружия Украине? Я считаю, что, скорее всего, так и будет. Им некуда деваться», — подчеркнул Журавлёв.

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Напомним, ранее Конгресс США предостерёг Джо Байдена от передачи ядерного оружия Украине. В свою очередь, МИД России предупредил, чем обернётся эта затея. Сергей Рябков подчеркнул, что передача ядерного оружия Киеву приведёт к неуправляемой эскалации конфликта.

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Life.ru

Борис Эльфанд
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